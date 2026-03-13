Erfurt (ots) -Sport bei KiKA: Nach der erfolgreichen Kooperation mit der ARD-Sportschau wird nun auch kindgerechter Sport-Content des ZDF-Sportstudios gemeinsam mit KiKA auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) gebündelt. Mit Eventstreams, Mitmach-Aktionen, Live-Chats und weiterführenden Angeboten werden Sportgroßereignisse zu partizipativen Erlebnisräumen für Kinder.Zum Auftakt der erweiterten Kooperation wartet ein wahres Fußballfest auf das Publikum: Die beiden DFB-Pokal-Endspiele der Frauen und Männer werden in Livestreams mit Kinder-Kommentierung auf kika.de, in der KiKA-App und auch online bei ARD und ZDF gezeigt. Los geht es mit dem Finale der Frauen am 14. Mai 2026 um 16:00 Uhr in Köln. Am 23. Mai 2026 folgt das Spiel der Männer um 20:00 Uhr in Berlin.Aufruf: Bis zum 12. April 2026 können sportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren ein Bewerbungsvideo an KiKA senden und ihr Kommentierungstalent unter Beweis stellen. Aus allen Einsendungen wählt KiKA zwei Nachwuchs-Kommentator*innen aus, die das DFB-Pokalfinale gemeinsam mit Gari Paubandt bei den Frauen bzw. einer weiteren Profi-Stimme bei den Männern live begleiten. Die Teilnahmebedingungen sind auf kika.de/sport-bei-kika hinterlegt.Bei der Sport-Initiative von KiKA, ARD und ZDF stehen die Teilhabe von Kindern und der altersgerechte Zugang zu Sportgroßereignissen an erster Stelle. Durch den Ausbau der Kooperation mit dem ZDF-Sportstudio wird KiKA zur zentralen Adresse für Sport-Content für Kinder.Sport bei KiKA wird von Marko Thielemann unter der redaktionellen Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortet.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6234917