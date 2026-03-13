Mainz (ots) -
Woche 17/26
Montag, 20.4.
Bitte Programmänderung und geänderten Ablauf beachten:
14.00 planet e.: Möwen - die frechen Diebe der Lüfte
14.30 planet e.: Tiere auf Instagram - Leid für Likes?
15.30 Terra X Harald Lesch
... und die Zukunft des Reisens
Deutschland 2024
planet e.: Delfine - die illegale Jagd entfällt!
(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6234907
Woche 17/26
Montag, 20.4.
Bitte Programmänderung und geänderten Ablauf beachten:
14.00 planet e.: Möwen - die frechen Diebe der Lüfte
14.30 planet e.: Tiere auf Instagram - Leid für Likes?
15.30 Terra X Harald Lesch
... und die Zukunft des Reisens
Deutschland 2024
planet e.: Delfine - die illegale Jagd entfällt!
(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6234907
© 2026 news aktuell