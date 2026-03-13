Die Deutsche Börse war 2025 einer der Highflyer am Markt. Doch nach einem Rekordhoch Anfang Mai bei 293,00 Euro erfolgte der Absturz. Im Zuge des Iran-Krieges kam es nun zu einer kräftigen Erholung der Notierung. Auch unternehmensseitig gibt es nun positive News, die weiteren Auftrieb geben sollten.Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds haben gestern die Übernahme durch die Deutsche Börse durchgewunken. Die Frankfurter nehmen dafür 5,3 Milliarden Euro in die Hand und verstärken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
