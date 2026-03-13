Anzeige
Freitag, 13.03.2026
Der nächste Lithium-Runner? EMP startet entscheidende Engineering-Phase
Dow Jones News
13.03.2026 10:39 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Schnelles Kriegsende wird zunehmend ausgepreist

DOW JONES--Europas Börsen sind mit Verlusten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Zunehmend weicht die Hoffnung aus ein schnelles Nahost-Kriegsende aus dem Markt. "Sind zu Wochenbeginn noch einige Marktteilnehmer von einem kurzfristigen, nur Tage dauernden Krieg ausgegangen, zeichnet sich mit jeder neuen Nachricht ein vollkommen anderes Bild ab", so CMC. Der Ölpreis zieht leicht an, Brent geht bei 101 Dollar das Fass um. Nach der Freigabe der strategischen Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den Preisanstieg zu dämpfen. Washington will es anderen Ländern erlauben, auf See festliegendes russisches Öl aufzukaufen. Diese Übergangsregelung soll für Frachten gelten, die sich bereits auf dem Transportweg befinden. Laut US-Finanzminister Scott Bessent werde dadurch der finanzielle Nutzen für die russische Regierung begrenzt. Dass die Maßnahmen Russlands Position im Krieg gegen die Ukraine stärken, spielt keine Rolle.

Der DAX reduziert sich um 0,7 Prozent auf 23.420 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,7 Prozent auf 5.712 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt steuern die Anleger weiter den sicheren Dollar-Hafen an. Der Euro verliert kräftig auf 1,1444 Dollar. An den Anleihemärkten, hin- und hergerissen zwischen Inflations- und Wachstumssorgen, tut sich wenig.

Dass die Börsen bislang nicht stärker eingebrochen sind, führt CMC auf die Hoffnung zurück, dass die Auflösung der Notfallreserven der USA und Europas die Zeit überbrücken soll, bis der Krieg im Iran beendet werde. "Ob dies tatsächlich wie erwartet eintreffen wird, ist vollkommen unklar. Zumindest aber hilft es kurzfristig, panikartige Verkäufe an den europäischen Aktienmärkten zu verhindern." Hilfreich seien auch die hohen Absicherungspositionen, die im Vorfeld des Iran-Kriegs aufgebaut worden seien. Diese federten einen Großteil der potenziellen Kursrückgänge ab. Umso spannender werde der in der kommenden Handelswoche stattfindende große Verfallstermin an den Terminbörsen.

Unterdessen lassen die Sorgen vor einer neuen Inflationswelle und die Erwartung von Zinserhöhungen der großen Notenbanken die Zinsen weiter ansteigen. In Deutschland hat die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen am Vortag mit einem Tageshoch von 2,96 Prozent ihren höchsten Stand seit Oktober 2023 erreicht. "Damit werden höhere Finanzierungskosten neben den hohen Energiekosten zur zweiten großen Belastung für die Unternehmen - und damit zum zweiten großen Risiko für die Aktienkurse", so Thomas Altmann von QC Partners. Aktuell liegt die Rendite bei 2,95 Prozent.

Die EZB dürfte zwar in der kommenden Woche das aktuelle Leitzinsniveau bestätigen, an den Märkten wird in der Zwischenzeit aber bereits mehr als eine Zinserhöhung im laufenden Jahr für den Euroraum eingepreist. Ob es dazu kommt, oder es möglicherweise sogar noch mehr werden, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung des Ölpreises bzw. der Inflation ab.

Vivendi hat laut Baader schwache Ergebnisse für das zweite Halbjahr 2025 bzw. das vierte Quartal 2025 veröffentlicht, mit einer enttäuschenden Gewinnentwicklung von Gameloft. Der Konzern komme jedoch bei der Kostenkontrolle voran, die dank eines neuen Restrukturierungsplans in Frankreich in den kommenden Monaten um weitere 20 Prozent gesenkt werden sollten. Auch die Entschuldung schreite dank widerstandsfähiger Dividendenzuflüsse gut voran. Die Aktie verliert 3,5 Prozent.

Zalando setzen die Aufwärtsbewegung vom Vortag mit einem Plus von 5,0 Prozent fort. Bernstein hat die Aktie auf "Market Perform" von "Underperform" angehoben. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.711,65  -0,7   -37,24    5.748,89    16,8 
Stoxx-50    4.971,82  -0,4   -20,74    4.992,56    11,9 
DAX      23.420,21  -0,7  -169,44    23.589,65    19,9 
MDAX      28.916,31  -1,1  -327,10    27.039,42    15,3 
TecDAX     3.556,28  -0,6   -23,08    3.091,28    4,8 
SDAX      16.806,29  -1,3  -215,17    13.062,07    22,4 
CAC       7.919,49  -0,8   -64,95    7.984,44    10,0 
SMI      12.775,21  -0,5   -66,95    12.842,16    11,4 
ATX       5.284,14  -1,2   -64,85    5.348,99    38,3 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:14 
EUR/USD      1,1444  -0,6  -0,0066     1,1510   1,1517 
EUR/JPY      182,37  -0,6  -1,0500     183,42  183,4200 
EUR/CHF      0,9024  -0,3  -0,0024     0,9048   0,9037 
EUR/GBP      0,8627  +0,0   0,0001     0,8626   0,8631 
USD/JPY      159,35  +0,0   0,0200     159,33  159,2800 
GBP/USD      1,3263  -0,6  -0,0078     1,3341   1,3341 
USD/CNY      6,8985  +0,4   0,0296     6,8689   6,8689 
USD/CNH      6,9009  +0,3   0,0208     6,8801   6,8807 
AUS/USD      0,7036  -0,5  -0,0038     0,7074   0,7079 
Bitcoin/USD  71.791,85  +2,3  1.598,51    70.193,34 70.094,98 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     95,80  +0,1    0,07      95,73 
Brent/ICE     101,16  +0,7    0,70     100,46 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.085,19  +0,1    6,30    5.078,89 
Silber       82,64  -1,3   -1,12      83,76 
Platin     2.074,47  -2,7   -57,52    2.132,00 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
