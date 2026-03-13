Köln (ots) -Von einer schlagkräftigen Action-Ikone aus Fernost über ein wackeres Wüstenkommando bis hin zu einem besonders eigenwilligen Roboterwesen: "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" kommt im Herbst mit einer dritten Staffel zurück zu NITRO und RTL+. Und während die Community noch rätselt, welche filmischen Verbrechen sich das Kult-Duo Oliver Kalkofe und Peter Rütten dieses Mal vorknöpft, laufen in Berlin bereits die Dreharbeiten zu den ersten neuen Folgen.Was schon verraten werden darf: Die ausgewählten Meilensteine des schlechten Geschmacks sind wieder kriminell überambitioniert, dilettantisch choreografiert und talentfrei inszeniert. Kurz gesagt: eine Auswahl, die den Puls der SchleFaZ-Fans garantiert in die Höhe treibt und nach einem Beruhigungscocktail schreit.Oliver Kalkofe bringt es auf den Punkt: "Wer Filme liebt, der sieht auch viele schlechte - man weiß ja nie vorher, was man am Ende bekommt. Außer bei uns. Wir umarmen den engagiert vergeigten Scheißfilm, streicheln ironisch sein Haupt und feiern mit ihm eine Party. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Wir sind überglücklich, dass wir gemeinsam weiterfeiern dürfen."Peter Rütten richtet sich direkt an die treue SchleFaZ-Community: "Schlechte Filme sind wie ungekühlte Milchprodukte - sie werden mit der Zeit verlässlich schlechter. Dass wir sie auch 2026 gemeinsam mit euch 'genießen' dürfen, macht uns ebenso froh wie demütig. Denn ohne eure aktive Seh-Unterstützung wäre diese Bewegtbild-Ware tatsächlich nicht zu ertragen. Tausend Dank im Voraus für eure selbstlose SchleFaZ-Mithilfe!"Auch Oliver Schablitzki, EVP Multichannel bei RTL Deutschland, unterstreicht die Bedeutung des Formats: "Andere Sender meiden schlechte Filme. Wir geben ihnen eine Bühne - und das mit großem Erfolg. SchleFaZ zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass cineastische Expertise und Humor selbst aus den schrägsten Stoffen starke Unterhaltung machen. Die Leidenschaft dafür teilen nicht nur Oliver Kalkofe und Peter Rütten vor der Kamera - auch hinter den Kulissen arbeitet unser Team mit unvergleichlicher Begeisterung an der neuen Staffel.""SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von KALK TV (Produzenten: Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König in Berlin.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/6234931