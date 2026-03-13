Bei einer festlichen Gala in München verlieh die Börsenmedien AG die begehrten "Oscars der Finanzbranche". Wer sich in diesem Jahr die Trophäen sichern konnte Was braucht Deutschland? Innovationen. Durchbrüche in der Digitalisierung. Spitzenleistungen, nicht nur in einzelnen Jahren, sondern auf der Langstrecke. All das vereinen die Preisträger der "Goldenen Bullen" 2026. In 16 Kategorien vergab BÖRSE ONLINE zusammen mit den Schwestermagazinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE