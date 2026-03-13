Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-amerikanische Biopharma-Unternehmen AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US00287YEG08/ WKN A4ERCA) mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,750%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. September 2026, das Laufzeitende sei der 15. März 2036. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,08% (Stand: 12.03.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,87%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar notiere. Moody's bewerte AbbVie mit einem Investment-Grade-Rating von A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 12.03.2026) (13.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
