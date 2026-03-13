Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Rumänien hat eine neue Staatsanleihe (ISIN XS3307442197/ WKN A4ERAX) in Euro mit einem Volumen von bis zu rund 2 Milliarden Euro auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 4,625% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung sei für den 4. März 2027 vorgesehen, das Laufzeitende am 4. März 2033. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,28% (Stand: 12.03.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 5,10%. Moody's bewerte Rumänien mit dem Rating Baa3 bei negativem Ausblick - damit liege die Bonität auf der niedrigsten Stufe innerhalb des Investment-Grade-Bereichs. (Bonds weekly Ausgabe vom 12.03.2026) (13.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
