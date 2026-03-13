Rivian hat die Preise und Ausstattungsvarianten seines neuen mittelgroßen Elektro-SUVs R2 bekannt gegeben. Die Auslieferungen beginnen im Frühjahr 2026, zunächst mit dem R2 Performance mit Launch-Paket (ab 57.990 US-Dollar). 2027 soll eine 45.000-Dollar-Version folgen. Noch vor den Standardkonfigurationen im Jahr 2027 ab rund 45.000 Dollar sollen aber Ende 2026 noch weitere Premium-Konfigurationen des R2 auf den Markt kommen, hier nennt Rivian schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
