CATL hat ein neues Patent für Feststoffbatterien erlangt und sich eine größere Kupferfolien-Lieferung gesichert. Beides spricht für CATLs Fortschritte bei der Pilotentwicklung einer sulfidbasierten Feststoffbatterie, die laut Medienangaben mit einer Energiedichte von 500 Wh/kg aufwarten soll. CATL arbeitet seit Jahren daraufhin, 2027 eine Kleinserie von Feststoffbatterien herzustellen. Nun zeigt ein neues Patent, wie der chinesische Batterieriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
