© Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel KubirskiImmer mehr Private-Credit-Fonds kämpfen mit Rücknahmeanträgen. Gleichzeitig steckt die Deutsche Bank mit rund 26 Milliarden Euro in dem boomenden Kreditmarkt - Anleger flüchten.Der Markt für sogenannte Private-Credit-Finanzierungen gerät zunehmend unter Druck - und die Börse reagiert entsprechend nervös. Auslöser der jüngsten Skepsis ist unter anderem die Entscheidung von JPMorgan, sein Engagement in diesem Segment zurückzufahren und Sicherheiten bei entsprechenden Krediten kritischer zu bewerten. An den Aktienmärkten hat die wachsende Unsicherheit bereits deutliche Spuren hinterlassen. Große börsennotierte Anbieter von Privatkrediten wie Ares Management, KKR, Blackstone und Apollo haben …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE