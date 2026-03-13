Leipzig (ots) -Die Leipziger Buchmesse 2026 steht vor der Tür - und der MDR präsentiert sich erneut als starker Partner für die Literatur: sowohl auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat in der Glashalle mit Fokus auf nationale und internationale Autorinnen und Autoren, als auch auf seiner "Unter Büchern unterwegs"-Bühne in Halle 2 für die regionale Literaturszene. Ergänzt wird das Engagement durch die LitPop 2026 - die Literaturparty von MDR und ARTE am 21. März, durch eine Dialogveranstaltung des ARD-Kompetenzcenters Klima und neue Programmangebote.Bereits am 20. März um 19 Uhr richtet der MDR in der Kongresshalle am Zoo die diesjährige Verleihung des Preises "Hörspiel des Jahres" aus. Ausgezeichnet wird das Dokumentarhörspiel "Auch wenn es dunkel ist - Berichte vom 7. Oktober" von Sharon On und Dirk Laucke (RBB). Die Auszeichnung wird seit 1977 von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gemeinsam mit der ARD vergeben.MDR Kultur-Bücherwagen: Treffpunkt der mitteldeutschen LiteraturszeneDer Bücherwagen von MDR Kultur bildet auch in diesem Jahr einen festen Anlaufpunkt in Halle 2. Auf der Bühne erwartet das Publikum täglich von 10.30 Uhr bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Lounge-Atmosphäre. Zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem MDR-Sendegebiet - darunter Ulrike Almut Sandig, Lukas Rietzschel, Domenico Müllensiefen, Sophie Sumburane, Julia Wolff, Gunter Böhnke, Christine Koschmieder, Thomas Kunst sowie Jana Hensel und Ines Geipel mit ihren aktuellen Büchern über ostdeutsche Zeitgeschichte.MDR-Redaktionen im GesprächTäglich von 10.30 bis 11 Uhr geben MDR-Redaktionen Einblicke in ihre Arbeit: Den Auftakt macht am Donnerstag die Musik- und Eventredaktion, am Freitag berichtet das Team des Podcasts "Ab in den Urlaub" über die Entstehung seines Projekts zum Crash des Internet-Start-ups Unister. Am Samstag beantwortet die Literaturredaktion die Fragen des Publikums, und am Familiensonntag stellt sich das Team des beliebten Hörspiel-Podcasts "Figarinos Fahrradladen" vor. Von 13 bis 14 Uhr rückt außerdem täglich ein ausgewählter MDR-Podcast in den Fokus - darunter der Garten-Podcast, "Weltgeschichte vor der Haustür", ARD Crime Time, das ARD Klima Update sowie erneut "Figarinos Fahrradladen".Kinderhörspielpreis und Kinder-Online-PreisAm Familiensonntag, 22. März, um 15 Uhr vergibt der MDR-Rundfunkrat auf der MDR-Bühne den Kinderhörspielpreis und den Kinder-Online-Preis 2026. Ausgezeichnet werden u. a. Frauke Angel ("Räuberessen") sowie das Portal www.juuuport.de.LitPop 2026: Zehn Stunden Literatur, Pop und PartyDie LitPop von MDR und ARTE geht 2026 in die 14. Runde: Am 21. März ab 18 Uhr verwandeln mehr als 30 Autorinnen und Autoren die Kongresshalle am Zoo in ein Literatur- und Musikfestival. Mit dabei sind unter anderem Michael Nast, Sophie Passmann, Parshad Esmaeili, Judith Holofernes und Aurel Mertz. Anschließend folgen Party und Live-Acts wie "Only the Poets", "Karaoke King" Luis La Metta, Sinamin und Thomas Stieler. Die Moderation übernehmen Hendrik Bolz, Pia Uffelmann und Robin Solf. Das Konzert von "Only the Poets" wird zudem für ARTE Concert aufgezeichnet.Podcast "Kulturschock"Mit "Kulturschock - Von Feuilleton bis For You Page" startet der MDR ein neues Podcast-Format über Popkultur. Host Hendrik Bolz spricht mit jungen Autorinnen und Autoren, Artists und Creators über Kulturgüter, die sie prägen - von viralen Clips bis zu Streaming-Serien. Der Podcast erscheint seit 11. März immer mittwochs in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kulturschock-von-feuilleton-bis-for-you-page/urn:ard:show:6f93a64c453f8ff8/) sowie als Video-Podcast in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/kulturschock-von-feuilleton-bis-for-you-page/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi85ODI1ZDQ5NC04NTQ4LTRjNWQtYmY1Yi0zZjg3NGU1ZjM3ZGM). Auf der LitPop wird er zwei neue "Kulturschock"-Folgen live mit Publikum aufzeichnen. Seine Gesprächsgäste sind Lutz van der Horst und Kurt Prödel.Die Highlights der Frühjahrsliteratur in der bundesweiten ARD-RadionachtDie vom MDR verantwortete "ARD Radio Kulturnacht Unter Büchern" präsentiert am Samstag, 21. März ab 20 Uhr die Highlights der Frühjahrsliteratur - moderiert von Katrin Schumacher und Carsten Tesch. Die dreistündige Sendung wird bundesweit auf den Kulturwellen der ARD übertragen. Zu Gast sind Judith Holofernes, Lola Randl, Jana Hensel, Axel Petermann, Sophie Sumburane, Kristof Magnusson, Lukas Rietzschel, Ines Geipel und Helene Bukowski.Dialogveranstaltung des ARD-Kompetenzcenters KlimaAm 21. März von 18 bis 19.30 Uhr lädt der MDR gemeinsam mit dem ARD-Kompetenzcenter Klima ins Neue Rathaus Leipzig ein. Unter dem Titel "Energie, Macht und Manipulation - Wer etwas verändern will, muss die Wahrheit kennen" diskutieren MDR-Autorin Claudia Reiser, Energiereferentin Eva Stegen, Klimaökonomin Claudia Kemfert und Greenpeace-Expertin Ursula Bittner über die Bedeutung fundierter Fakten, wissenschaftlicher Expertise und investigativer Recherche im Kontext der Klimaberichterstattung.