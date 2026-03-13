Leipzig (ots) -Der MDR feiert ein kleines Jubiläum: Am 20. März 2026 geht das erfolgreiche Live-Format "Hol dir deine Show!" in seine 10. Ausgabe. Zur Jubiläumsshow bekommt die Thüringer Gemeinde Thalwenden im Eichsfeld eine große Bühne für Schlager, Pop und regionale Geschichten - live im MDR und in der ARD Mediathek.Mit "Hol dir deine Show!" gibt der MDR kleinen Orten in Mitteldeutschland und seinen Menschen eine Bühne. Dabei sorgen zahlreiche Stars aus der jeweiligen Region gemeinsam mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus der Schlager- und Popszene für musikalische Highlights.Zur Jubiläumsausgabe am 20. März in Thalwenden dürfen sich Fans auf bekannte Namen freuen: Mit dabei sind unter anderem Schlagersängerin Christin Stark, der Schweizer Pop- und Partysänger Vincent Gross sowie Schauspielerin und Sängerin Iris Mareike Steen, bekannt aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auch "MDR um Vier - Der starke Osten" wird wieder eine Live-Sendung vor Ort produzieren - zu sehen ab 16.00 Uhr. Star-Koch Christian Henze bereitet ein eigens für die Region entwickeltes Gericht zu - Scherenpasta mit Thüringer Rostbratwurst und Spitzkohl.Das Konzept von "Hol dir deine Show!" ist ungewöhnlich für eine große Samstagabendproduktion: Statt im Studio entsteht die Sendung direkt in kleinen Gemeinden. Musikstars treffen dort auf Vereine, Traditionen und Geschichten aus der Region - eine Mischung, die bei Schlagerfans und Fernsehzuschauern gleichermaßen gut ankommt.In den vergangenen Ausgaben standen bereits zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler auf der "Hol dir deine Show!"-Bühne: Ross Antony, Stefanie Hertel, Stereoact, Anna-Carina Woitschack, Ramon Roselly, Lena Marie Engel, voXXclub, Mountain Crew, Julian Reim, Alexander Doghmani, Kevin Neon, T-Seven, Mr. President, Dieter Birr ("Maschine") und Mark Keller.Auch die Jubiläumsausgabe in Thalwenden verspricht wieder eine besondere Mischung aus Live-Musik, Unterhaltung und emotionalen Momenten - zu erleben in der ARD Mediathek, im TV und auf dem MDR Dachmarkenkanal bei Instagram.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6235005