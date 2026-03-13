Zalando hat solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 gemeldet, wobei die Leistung maßgeblich durch die Konsolidierung von ABOUT YOU (AY) geprägt wurde. Die Umsätze stiegen im vierten Quartal um 23,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 4,07 Milliarden EUR, während das bereinigte EBIT 262 Millionen EUR erreichte, was leicht über den Konsensschätzungen liegt. Für das Geschäftsjahr 2025 wuchsen die Umsätze um 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 12,3 Milliarden EUR, und das bereinigte EBIT belief sich auf 591 Millionen EUR, am oberen Ende der Prognose. Für das Geschäftsjahr 2026 ist der Ausblick positiv, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 12-17 % und einem bereinigten EBIT von 660 Millionen bis 740 Millionen EUR, unterstützt durch Synergien mit AY. Die Wachstumsstory des Unternehmens wird zunehmend durch die Expansion des Partnergeschäfts, die Skalierung der Einzelhandelsmedienumsätze und die Entwicklung seines B2B-Betriebssystems vorangetrieben. Zusammen mit KI-gestützten Produktivitätsgewinnen werden diese Treiber voraussichtlich die Margenexpansion in den kommenden Jahren unterstützen. Unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 39,00 EUR bleiben unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se





© 2026 mwb research