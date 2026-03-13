Adobe hat wieder einmal starke Zahlen geliefert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch geriet die Aktie nachbörslich unter Druck. Wie stark waren die Ergebnisse wirklich und was sorgt derzeit für Unsicherheit? Adobe übertrifft erneut die Erwartungen Adobe hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 solide Ergebnisse präsentiert und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Konzern erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
