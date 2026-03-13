Wien (ots) -Internationaler Erfolg für digitalen HumanismusDas Open-Access-Buch "Einführung in den Digitalen Humanismus" hat weltweit die Marke von einer Million Downloads überschritten und spiegelt damit das wachsende globale Interesse an den gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technologien und KI wider.Herausgegeben von führenden Wissenschaftern und Praktikern im Verlag Springer Nature, vereint das Buch internationale Autor:innen, die untersuchen, wie digitale Technologien so gestaltet und eingesetzt werden können, dass sie Menschenrechte, demokratische Werte und das gesellschaftliche Wohlergehen respektieren. Seit seiner Veröffentlichung wird es von Forschenden, Lehrenden, politischen Entscheidungsträger:innen und IT-Fachleuten weltweit genutzt.Nur wenige Titel aus dem Informatik-Buchportfolio von Springer Nature - in der Regel Nachschlagewerke wie Enzyklopädien - können in so kurzer Zeit einen vergleichbaren Erfolg vorweisen. Professor Hannes Werthner, einer der Herausgeber und ein führender Verfechter des Digitalen Humanismus, begrüßte den Meilenstein: "Eine Million Downloads zeigen, wie stark Menschen verschiedenster Disziplinen nach Konzepten suchen, die digitale Technologien zum Wohle der Gesellschaft gestalten. Der Digitale Humanismus stellt sicher, dass Technologie weiterhin auf menschlichen Werten basiert."Mitherausgeber Erich Prem, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Digitalen Humanismus und Koordinator der Europäischen Initiative für Digitalen Humanismus (EUDHIT), betonte die gesellschaftliche Relevanz: "Die digitale Transformation beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. Der Erfolg dieses Buches spiegelt die wachsende Nachfrage nach durchdachten Perspektiven wider, um Innovation, Verantwortung und menschliche Werte im digitalen Zeitalter miteinander vereinbar zu gestalten."Professorin Lynda Hardman von der Universität Utrecht fügte hinzu: "Offenbar möchten eine Million Leser verstehen, wie die KI Wirtschaft und Gesellschaft aus verschiedenen Blickwinkeln prägt. Dies schafft eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit, um Technologie in Richtung einer wünschenswerten menschlichen Zukunft zu lenken." Mitherausgeber Professor Bashar Nuseibeh hob die Aktualität des Werkes hervor: "Das bemerkenswerte Interesse am Digitalen Humanismus spiegelt die globale Debatte über die verantwortungsvolle Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung von KI-Technologien wider." Mit über einer Million Downloads ist die "Introduction to Digital Humanism" eine treibende Kraft der wachsenden internationalen Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass technologischer Fortschritt demokratische Institutionen, die menschliche Autonomie und die gesellschaftliche Resilienz stärkt.Die Bewegung hat mittlerweile ihre eigene Konferenz (DIGHUM Vienna) und gründete die Europäische Initiative für Digitalen Humanismus (EUDHIT). Sie zieht weiterhin Fachleute aus Universitäten, Forschungsinstituten, der Politik und der Industrie weltweit an.Digitaler HumanismusDer Digitale Humanismus ist eine interdisziplinäre Bewegung, die menschliche Interessen, Grundrechte und demokratische Werte in den Mittelpunkt der technologischen Entwicklung stellt. Sie vereint Fachleute aus Wissenschaft, Technologie, Politik und der Zivilgesellschaft, um die digitale Zukunft zum Wohle von Menschen und Gesellschaft zu gestalten. Die Internationale Konferenz für Digitalen Humanismus in Wien und die Europäische Initiative für Digitalen Humanismus (EUDHIT) sichern die internationale Verbreitung des Digitalen Humanismus.Das BuchIntroduction to Digital Humanism (Einführung in den Digitalen Humanismus) ist 2024 im Verlag Springer Nature als Open Access Buch erschienen. Es präsentiert grundlegende Perspektiven darauf, wie digitale Technologien, einschließlich KI, im Einklang mit menschlichen Werten entwickelt und gesteuert werden können.Das Buchhttps://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-45304-5Digitaler Humanismushttps://digitalhumanism.at/Nächste Konferenz zum Digitalen HumanismusJune 24-26, Viennahttps://dighum.wien/EU Initiative Digitaler Humanismus EUDHIThttps://eudhit.eu/Pressekontakt:Verein zur Förderung des digitalen HumanismusDDr. Erich PremTelefon: +43 664 2427246E-Mail: president@digitalhumanism.atOriginal-Content von: Verein zur Förderung des digitalen Humanismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182175/6235033