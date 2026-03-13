Hamburg (ots) -Dieser Podcast ist perfekt für gemütliche Abende, längere Autofahrten oder spontane Ausflüge ins Weltall. Mit viel Witz erzählt Autor Martin Tietjen mit "Die Meyers vom Mars" ein Weltraumabenteuer rund um eine Familie, die aus Versehen ins Weltall reist und die man mit all ihren lustigen Macken sehr schnell liebgewinnt. Linda Zervakis und Lukas Nimscheck ("Deine Freunde") spielen in der zehnteiligen Podcast-Serie ihre jeweils ersten Hörspiel-Rollen - griechische Flüche und spontane Gesangseinlagen inklusive. Zu hören ab heute, 13. März, auf ARD Sounds.Über die Podcast-SerieDie Erde ist in keinem guten Zustand, weshalb ein neuer Planet besiedelt werden soll - der Mars. Für dieses große Vorhaben wurde eine Familie ausgewählt, die als erste auf den Mars ziehen soll. Allerdings fällt beim Start der Rakete ein katastrophaler Fehler auf: Nicht die ursprünglich ausgewählte Familie Meier mit "ei" ist auf dem Weg zum Mars, sondern eine Familie Meyer mit "y". Und die war beim Eignungstest auf dem letzten Platz gelandet.Nun sollen die 10-jährige Carlotta (gespielt von Franka Märtig), ihr 13 Jahre alter Bruder Carlo (gespielt von Michel Adams) und ihre Eltern testen, wie es sich als Familie auf dem roten Planeten lebt. Die chaotisch verplante Familie Meyer bringt die Mission ganz schön durcheinander. In weiteren Rollen: Michael Wittenborn, Ulrich Gebauer, Anne Moll und andere.Sendetermine und StreamingAm 15. März ist die Radio-Premiere von Folge 1 bei "Mikado - Magazin für Kinder" ab 8.04 Uhr auf NDR Info. Die Folgen 2 bis 10 sind dann am 22.03., 12.04, 19.04., 01.05., 10.05., 17.05., 24.05., 14.06. und 21.06.2026 zu hören.Ab heute, 13. März, stehen alle Folgen bei ARD Sounds zum Streaming bereit: https://ots.de/gblMm8Mehr Informationen zu "Die Meyers vom Mars" gibt es hier: https://story.ndr.de/die-meyers-vom-mars/index.htmlPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6235019