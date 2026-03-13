© Foto: Alexander Pohl - NurPhotoIn unsicheren Zeiten bietet Allianz als stabiler Versicherer eine attraktive Chance. Mit einer hohen Dividende und soliden Wachstumsprognosen bleibt die Aktie ein Fels in der Brandung für Anleger.Seit Jahresanfang hat die Allianz-Aktie fast 10 Prozent an Wert verloren. Für Analysten eine gute Chance, den Dividenden-Liebling wieder genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktie der Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 350 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent. Als zentrales Argument nennt Analyst Michael Huttner die Skalenvorteile des Münchner …Den vollständigen Artikel lesen
