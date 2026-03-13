Die HanseMerkur hat ihr Angebot in der privaten Krankenversicherung für Beamte erweitert. Der neue Tarif Be Fit Best ist als Hochleistungsprodukt konzipiert, das sich an Kunden mit hohen Anforderungen an ihre medizinische Versorgung richtet. Es ergänzt die neue Beihilfe-Tarifwelt des Versicherers. Die HanseMerkur hat ihre Produktpalette in der privaten Krankenversicherung (PKV) ausgebaut. Der neue Tarif erweitert das PKV-Angebot für Beamte um einen Hochleistungstarif, der sich laut eigenen Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
