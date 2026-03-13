Von IPOs halte ich mich grundsätzlich fern, weil die Aktien seitens des Verkäufers meistens maximal ausgereizt an die Börse gebracht werden. Es hat sich bewährt, dem Unternehmen anschließend erstmal Zeit zu geben, sich in den nächsten Monaten mit seinen Geschäftszahlen zu beweisen.Vincorion weckt allerdings mein Interesse. Nicht nur, weil das Unternehmen ein stark positionierter Anbieter im boomenden Bereich Rüstung sowie Luft- und Raumfahrt ist, sondern weil es seinen Sitz in meiner Heimatstadt Wedel hat - und sich die Büroräume meiner Firma früher quasi Seite an Seite im selben Gebäude befanden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN