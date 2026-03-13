Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock treibt die Transformation des Krypto-Marktes voran. Am gestrigen Donnerstag debütierte der "iShares Staked Ethereum Trust" (Ticker: ETHB) an der Börse. Dieser entscheidet sich grundlegen von den normalen Krypto-ETFs. Doch was bedeutet das für den Ethereum-Kurs?Der Fond startete direkt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar und erzielt an seinem ersten Handelstag ein Volumen von 15,5 Millionen Dollar. Für Marktbeobachter ist dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär