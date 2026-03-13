Münster (ots) -Am 26. und 27. März 2026 verwandelt sich Münster in das Epizentrum der europäischen Daten- und KI-Szene. Die data:unplugged 2026 bringt über 10.000 Teilnehmer:innen, mehr als 200 Speaker:innen und über 150 Aussteller:innen zusammen - auf fünf Bühnen, die Praxis, Innovation und Entertainment verbinden. In nur drei Jahren hat sich das Festival vom Newcomer zum größten Data & AI-Festival Europas entwickelt - und das in Münster.Die Stars der BühneDas Line-up 2026 vereint Spitzensportler, Unternehmer und Medienmacher: ein Tag, der Inspiration, Wirtschaftskompetenz und Entertainment verbindet.Wladimir Klitschko, Ex-Boxweltmeister und Unternehmer, zeigt, wie Mut, Disziplin und strategisches Denken nicht nur im Ring, sondern auch im Business zum Erfolg führen. Uli Hoeneß, Ex-Manager und Ehrenpräsident des FC Bayern München, spricht über Verantwortung, Leadership und die Herausforderungen großer Organisationen. Markus Lanz, Journalist und Moderator, diskutiert aktuelle gesellschaftliche Themen und drängende Fragen unserer Zeit.Weitere Highlights: Jonas Andrulis, ehemaliger CEO von aleph alpha, spricht erstmals ausführlich über sein nächstes Projekt und gibt Einblicke in die Zukunft der KI; Ilse Henne, Mitglied des Vorstandes Thyssenkrupp AG & CEO Thyssenkrupp Materials Services, beleuchtet Leadership im globalen Konzern; Nick Heidfeld, ehemaliger Formel-1-Pilot, spricht über Präzision, Risiko und Performance - auf der Rennstrecke wie im Business; Dr. Jarek Kutylowski, CEO von DeepL, erklärt, wie KI die Kommunikation in Unternehmen transformiert.Zum Abschluss sorgt Sido am 26. März für einen musikalischen Höhepunkt.Praxis hautnah erlebenDie neue Mittelstand Blazers Stage zeigt, wie Familienunternehmen und Hidden Champions KI und Daten erfolgreich einsetzen. In der Data Hall stehen Datenstrategie, Infrastruktur, Governance und Security im Mittelpunkt - Treffpunkt der deutsch-europäischen Data-Szene. Diese einzigartige Mischung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie macht das Festival zu einem einmaligen Ereignis.Namhafte Unternehmer und Hidden Champions wie Bahlsen, Vitra, Fiege, Schmitz Cargobull, Bechtle, Miele, myposter, Beckhoff und Vattenfall geben selten so offen Einblicke in ihre Strategien. Dazu kommen internationale Tech-Konzerne wie Microsoft, Snowflake, Canva, adesso, Zoho, HP und Apple. Diese einzigartige Mischung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie macht das Festival zu einem einmaligen Ereignis.Interaktive Formate wie FPV-Racing powered by Ratiodata, der Kassenzone Garten mit Alexander Graf, sportliche Aktionen mit SC Preußen Münster und die Survival-, Adventure- & Extreme-Sports-Areavon Joey Kelly laden Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren ein. U\u0308ber 40 Masterclasses und Panels zu KI-Tools, Agenten, Datenplattformen, Regulierung und gesellschaftlichen Auswirkungen von KI vermitteln Praxiswissen und bieten Networking auf höchstem Niveau.Tickets und InfosDatum: 26. + 27. März 2026Ort: MCC Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, MünsterWebsite:www.data-unplugged.de (http://www.data-unplugged.de)Tickets sichern:shop.paylogic.com (http://shop.paylogic.com)Dr. Bernard Sonnenschein, Mitgründer von data:unplugged, fasst zusammen: "data:unplugged ist kein KI-Elite-Event, sondern ein echter Schulterschluss aus Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft. Hier treffen Perspektiven aufeinander, Praxis auf Substanz, Menschen auf Ideen. Unser Anspruch: Next Level statt Show - für Unternehmen, Teams und die Gesellschaft."Interessiert an Berichterstattung?Dann senden Sie uns eine Nachricht unter https://www.data-unplugged.de/festival/presse oder schicken Sie eine E-Mail an laura@thetrailblazers.de unter Angabe Ihrer Kontaktdaten.Wir freuen uns auf Sie!Laura Kämzlaura@thetrailblazers.deOriginal-Content von: The Trailblazers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162071/40000025