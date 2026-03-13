Bernecker Daily

Das Gründungsziel im Jahr 2014 war eine Dating-App, auf der weibliche Bedürfnisse (allen voran: Sicherheit vor Belästigung) klar im Vordergrund stehen. Im Geschäftsjahr 2025 entschied sich BUMBLE (Sitz: Austin, Texas), dies wieder konsequent zu betonen.Dieser "Quality Reset" ist vor allem deshalb kostspielig, weil er zu einer Verminderung der Nutzerzahlen führte. Zudem wurde 1,04 Mrd. $ Goodwill bei den Nebenmarken abgeschrieben, da man sich auf die Kernmarke konzentriert.Insbesondere die 2022 für 75 Mio. € übernommene App Fruitz aus Frankreich passte nicht mehr zu BUMBLE. Sie wurde laut Pressemitteilung der Texaner im Juli 2025 verkauft. Anderen Quellen zufolge ist Fruitz nun wieder unter Kontrolle des Gründertrios. - Zurück zu BUMBLE:Mit jetzt noch 3,3 Mio. zahlenden Kunden (minus 20,5 %) lag der Q4-Umsatz 14 % unter Vorjahr bei 224 Mio. $. Die Abschreibung ausgeklammert, blieben 9 Mio. $ als bereinigtes Ergebnis übrig. CFO Kevin Cook wies im Zahlentermin auf den weiterhin starken Cashflow hin (im Gesamtjahr operativ 250 Mio. $, frei 238 Mio. $).Im Q1 erwartet BUMBLE 209 bis 213 Mio. $ Umsatz. Ein normaler Rückgang entsprechend der Saison.Die nachbörsliche Reaktion erreichte bis zu + 27 %. Für einen Kauf zunächst Abkühlung abwarten.Helmut GellermannErstveröffentlichung:vom 12. März 2026.