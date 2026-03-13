London (ots) -Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat heute den offenen Verkauf von Phone (4a) sowie Headphone (a) über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern gestartet.Der weltweite Pre-Sale für Phone (4a) Pro startet am 13. März 2026 und der offene Verkauf beginnt am 27. März 2026. Während der Pre-Sale-Phase vom 13. bis zum 27. März ist Phone (4a) Pro bei ausgewählten Partnern mit verschiedenen Launch-Angeboten erhältlich.Community Drop zum Launch des Phone (4a) Pro: Über 200 EUR Preisvorteil bei exklusiven EventsZur Feier des Launchs lädt Nothing die Community am 21. März zu exklusiven Community-Drop-Events in Berlin, Salzburg und Zürich ein. Besucher*innen haben dort die Möglichkeit, das Phone (4a) Pro noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zu erleben.Vor Ort wird das Phone (4a) Pro mit 12+256 GB zum Preis der kleineren Variante (8+128 GB) für 479 EUR angeboten. Käufer*innen erhalten zusätzlich die neuen Headphone (a) dazu. In Berlin ist zudem ein exklusives, gebrandetes Fashion Piece erhältlich.Darüber hinaus erwartet die Gäste ein Bühnenprogramm mit einem Global Nothing Experten und Content Creator, limitierte Merch-Artikel, Gewinnspiele sowie Getränke. Besucher*innen können die Phone (4a) Serie und Headphone (a) vor Ort ausprobieren und unter allen vorab registrierten Teilnehmenden wird zudem ein Geschenkpaket im Wert von 200 EUR verlost.Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Registrierung für die Events gibt es HIER (https://trk.e.nothing.tech/l/01KKEG2ESVTQEMW1WYTD2Q8S7D_2).Preis und VerfügbarkeitenPhone (4a)Phone (4a) ist in Schwarz, Weiß und Pink in drei Varianten erhältlich:- 8+128 GB: 349 EUR | CHF 329- 8+256 GB: (Amazon only, nur DE & AT): 389 EUR- 12+256 GB: 429 EUR | CHF 409Folgend eine Übersicht der Sales Partner von Phone (4a) in Deutschland, Österreich und der Schweiz:- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, o2, Sparhandy, Freenet, Cyberport, Otto- Österreich: Amazon, MediaMarkt, Etec, Cyberport- Schweiz: Digitec, Sunrise, Interdiscount, MediaMarktPhone (4a) ProPhone (4a) Pro ist in Schwarz, Weiß und Pink in zwei Varianten erhältlich:- 8+128 GB: 479 EUR | CHF 429- 12+256 GB: 549 EUR | CHF 499Folgend eine Übersicht der Pre-Sales Partner von Phone (4a) Pro in Deutschland, Österreich und der Schweiz:- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, o2, Sparhandy, Cyberport, Otto- Österreich: Amazon, MediaMarkt, Etec, Cyberport- Schweiz: Digitec, Sunrise, Interdiscount, MediaMarktHeadphone (a)Headphone (a) ist in Schwarz, Weiß, Pink und Gelb für 159 EUR | 139 CHF erhältlich. Schwarz und die Limited Edition in Gelb sind ab dem 6. April 2026 erhältlich.Folgend eine Übersicht der Sales Partner des Headphone (a) in Deutschland, Österreich und der Schweiz:- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, Cyberport, weitere ausgewählte Handelspartner- Österreich: Amazon, MediaMarkt, Etec- Schweiz: Digitec, MediaMarkt, Brack, InterdiscountDas vollständige Presse-Kit mit Bildern, Videos und weiteren Informationen finden Sie in den Media Kits zu Phone (4a) (https://teamlewis-filetransfer.wetransfer.com/downloads/ab59812e6fdbf286cde492b33f86a9c220260305111111/ed4909?t_lsid=dd32cdbc-b4f2-4f14-a53f-47a63685f0ac&t_network=link&t_rid=YXV0aDB8NjNiZTdiNTZkMjFmOTZiNjJkMjdjYjE2&t_s=download_link&t_ts=1772709071) und Headphone (a) (https://teamlewis-filetransfer.wetransfer.com/downloads/74053bffcaf38a497376b3db0557b9d820260305101842/4fa871?t_lsid=dd32cdbc-b4f2-4f14-a53f-47a63685f0ac&t_network=link&t_rid=YXV0aDB8NjNiZTdiNTZkMjFmOTZiNjJkMjdjYjE2&t_s=download_link&t_ts=1772705922).Über NothingNothing entwickelt Technologie für eine Generation, die den Status quo hinterfragt. Das 2020 in London gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, Technik wieder erlebbar zu machen und Menschen zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken - durch preisgekrönte Produkte, die anders aussehen, anders klingen und sich anders anfühlen. Angetrieben von rebellischer Kreativität zählt Nothing heute zu den am schnellsten wachsenden Marken für Smartphones und Consumer-Audio weltweit und ist das einzige neue Smartphone-Unternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich im Markt etabliert hat. Unterstützt von 11.000 Community-Investor*innen sowie über 450 Millionen US-Dollar führender globaler Investore*innen gestaltet Nothing die nächste Generation persönlicher Technologie - geprägt von Kultur, Kreativität und Community.Pressekontakt:Celina RauterbergBrand Communications Manager DACHcelina.rauterberg@nothing.techOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157514/6235058