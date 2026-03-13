Berlin/Fulda (ots) -Die Besonderheiten der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) in Zivilschutzlagen stehen im Mittelpunkt des 12. Symposiums "Hilfe für Helferinnen und Helfer in den Feuerwehren", das die Stiftung "Hilfe für Helfer" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag, 7. Mai 2026, in Fulda (Hessen) veranstaltet. Hinzu kommen weitere wichtige Einblicke in Einsatzlagen, die ein hohes psychisches Belastungspotenzial bei den eingesetzten Kräften hervorrufen können. Nun ist die Anmeldung für die Fortbildungsveranstaltung möglich."Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine werden unmenschliche Taktiken wie der zeitverzögerte Zweitschlag angewendet, mit denen Einsatzkräfte getroffen werden sollen, die zum Helfen vor Ort eingetroffen sind. Dies steigert die ohnehin große psychische Belastung der Angehörigen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Ukraine noch mehr. Im Rahmen des Symposiums erfahren wir, wie diese Belastungen verarbeitet werden können", berichtet Karl-Heinz Banse, DFV-Präsident und Vorsitzender der DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer".Auf dem Programm stehen folgende Inhalte:- Begrüßung und Eröffnung mit fachlicher Einführung- Aktuelles aus dem Fachzentrum Resilienz und Traumaprävention- Notfall- und Einsatzerfahrungen als eine Bildungschance?- PSNV-E im Zivilschutz - Ein Wandel?- Mayday Mayday Mayday - Atemschutznotfall mit einem vermissten Kollegen. Ein Zusammenspiel zwischen Routine und mentaler Ausnahmesituation.- Schutz und Prävention im Ehrenamt- "Das ist hier kein Krieg, das ist die Hölle" - Erfahrungen aus dem Donbas- Response to Russian Warfare: Adjustment to fire and rescue services (Reaktion auf die russische Kriegsführung: Anpassungen bei Feuerwehr und Rettungsdienst)- PSNV-E in der Ukraine - Ein Erfahrungsbericht- PSNV-E-Angebote und Maßnahmen des State Emergency Service of Ukraine- Ankündigungen, Verabschiedung und AusblickVeranstaltungsort ist das ParkHotel Kolpinghaus Fulda. Die Tagungspauschale beträgt pro Person 125 Euro. Information und Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/dfv/hfh-vorstellung/hfh-symposien/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6235077