Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Österreich hat eine neue Staatsanleihe (ISIN AT0000A3T279/ WKN A4EQ50) mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,750% und werde einmal jährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung sei für den 20. März 2027 vorgesehen, die Laufzeit ende am 20. März 2056. Die Anleihe sei ab einem Mindestwert von 100 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,91% (Stand: 12.03.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,81%. Moody's bewerte Österreich mit dem Rating Aa1, wobei der Ausblick seit August 2025 auf negativ gesenkt worden sei. S&P stufe Österreich weiterhin mit AA+ bei stabilem Ausblick ein. (Bonds weekly Ausgabe vom 12.03.2026) (13.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
