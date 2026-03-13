Ölpreis: Spiel auf Zeit | Übernahmegerüchte bei BE Semi, China-Offensive bei VW & Rubrik
|90,62
|90,68
|12:29
|90,60
|90,64
|12:29
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
Ölpreis: Spiel auf Zeit | Übernahmegerüchte bei BE Semi, China-Offensive bei VW & Rubrik
11:54
|11:23
|BE Semiconductor shares surge on reported takeover interest
|10:47
|US-Rivalen haben Auge offenbar auf niederländische BE Semiconductor geworfen
|10:43
|Halbleiter-Aktie BE Semiconductor steigt um 12 %
|10:34
|US-Rivalen haben Auge auf niederländische BE Semiconductor geworfen
|08:22
|Rubrik überzeugt mit Rekordwachstum im Abo-Geschäft
|03:12
|Rubrik outlines 25%-26% subscription ARR growth target for fiscal 2027 as identity and AI platforms expand
|01:38
|Rubrik shares slip after hours despite strong Q4 results and upbeat outlook
|00:42
|Rubrik Q4 FY2026 slides: 34% ARR growth masks market concerns
|12:21
|Zeit für Nachkäufe? Wie sehen Sie VW? Steigt die Inflation?
|12:18
|Volkswagen: VW ID Tiguan und noch ein Elektro-GTI kommen 2026
|12:05
|Volkswagen reclaims top spot in China car sales, BYD falls to fourth as EV subsidies fade
|12:03
|VW-Sanierung: Und Deutschland zahlt die Rechnung
|11:59
|Volkswagen startet gemeinsam mit Xpeng sein China-Comeback
|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
|190,85
|+8,68 %
|RUBRIK INC
|47,400
|-2,07 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|90,56
|-1,97 %