Nasdaq Live Trading: Breakout, Fehlausbruch oder Reversal?

Aufzeichnung des Webinars:

Im heutigen Nasdaq Live Trading analysieren wir die US-Markteröffnung, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie konkrete Long- und Short-Setups im Nasdaq. Ich zeige euch live meine Gedanken zum Markt, wie ich Breakouts, Rücksetzer und mögliche Reversals bewerte und worauf ich beim Intraday-Trading besonders achte.

Gerade in schwierigen Marktphasen mit viel Range, Fehlausbrüchen und unklarer Struktur ist ein klarer Handelsplan entscheidend. Im Video seht ihr nicht nur mögliche Entries und Exits, sondern auch, wie wichtig Geduld, Timing und Risikomanagement im aktiven Daytrading sind. Dabei geht es vor allem darum, den Markt objektiv zu lesen, statt mit einer festen Meinung in den Handel zu gehen.

Dieses Format richtet sich an Trader, die tiefer verstehen wollen, wie Marktstruktur, Trenddenken, Unterstützungszonen, Widerstandsbereiche und Reaktionslevel im Nasdaq zusammenwirken. Neben der Chartanalyse sprechen wir auch über typische Fehler, über Breakout- und Reversal-Situationen sowie über die praktische Umsetzung im Live-Trading.

