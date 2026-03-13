In unserer letzten Kommentierung zur Aktie der DHL Group an dieser Stelle am 05. März thematisierten wir die damals frischen Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2025. Die Reaktion auf die Anfang März veröffentlichten Zahlen der DHL Group fiel bekanntlich nicht sonderlich positiv aus. Im Anschluss sackte der Aktienkurs des Logistikkonzerns auf 45 Euro.Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage verpasste es die Aktie, Akzente auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de