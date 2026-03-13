Ethereum Prognose: Harvard kauft ETH-ETF für 87 Millionen, was bedeutet das für den Kurs?

Ethereum steht trotz prominenter institutioneller Zuflüsse weiterhin unter Druck. Der Kurs bewegt sich aktuell um die Marke von 2.000 US-Dollar und hat seit dem Allzeithoch bei rund 4.950 US-Dollar im August 2025 mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Gleichzeitig zeigt eine neue SEC-Meldung, dass das Harvard Endowment erstmals eine dedizierte Ethereum-Position aufgebaut hat. Die Frage ist nun, ob institutionelle Überzeugung als Katalysator für eine Trendwende wirken kann.

Harvard rotiert von Bitcoin in Ethereum

Die Meldung sorgte Mitte Februar für Aufsehen: Harvard Management Company, verantwortlich für das 56,9 Milliarden US-Dollar schwere Endowment, erwarb im vierten Quartal 2025 rund 3,87 Millionen Anteile am iShares Ethereum Trust (ETHA) im Wert von 86,8 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig reduzierte die Universität ihre Bitcoin-ETF-Position um 21 Prozent, was einem Verkauf von etwa 72 Millionen US-Dollar entspricht. Bitcoin bleibt mit rund 265,8 Millionen US-Dollar die größte öffentlich gemeldete Aktienposition im Portfolio.

Samir Kerbage, Chief Investment Officer bei Hashdex, bezeichnete den Schritt als klares Zeichen institutioneller Nachfrage nach Krypto-Assets jenseits von Bitcoin. Auch Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart ordnete die Entwicklung als positives Signal ein, obwohl die durchschnittliche Kostenbasis vieler ETH-ETF-Investoren bei etwa 3.500 US-Dollar liegt und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Das gesamte Krypto-Exposure des Endowments beträgt nun rund 352,6 Millionen US-Dollar.

Die Rotation wird von Analysten nicht als Wette gegen Bitcoin interpretiert, sondern als Diversifikation innerhalb digitaler Assets. Harvard ergänzt Bitcoin als Wertspeicher mit Ethereum als programmierbarer Infrastruktur. Beide erfüllen unterschiedliche Funktionen in einem Portfolio, das über Jahrzehnte operiert.

Preisprognosen gehen weit auseinander

Die Analystenerwartungen für Ethereum im Jahr 2026 sind breit gestreut. CoinDCX prognostiziert einen möglichen Anstieg auf 2.160 US-Dollar bis Ende März, sofern Kaufdruck zurückkehrt. Coinpedia sieht eine Spanne von 3.800 bis 6.200 US-Dollar im Jahresverlauf. Standard Chartered erklärte 2026 zum Jahr von Ethereum und setzte ein Kursziel bei 7.500 US-Dollar. Technisch bleibt der Widerstand bei 2.100 US-Dollar entscheidend. Ohne Durchbruch dieser Marke dürften kurzfristige Erholungsversuche begrenzt bleiben. Gleichzeitig stehen mit dem Glamsterdam-Upgrade in der ersten Jahreshälfte 2026 wichtige Netzwerk-Verbesserungen an, die höhere Gas-Limits und parallele Ausführungskapazitäten einführen sollen.

Solange die makroökonomische Unsicherheit anhält und ETF-Abflüsse nicht nachhaltig umkehren, bleibt die Kursentwicklung volatil.

Cross-Chain-Trend erfasst zunehmend den Meme-Coin-Sektor

Ethereum hat mit seiner Smart-Contract-Infrastruktur das Fundament für DeFi, NFTs und tokenisierte Assets gelegt. Diese Technologie wurde zu einem zentralen Bestandteil institutioneller Krypto-Strategien, wie Harvards Rotation zeigt. Inzwischen richtet sich der Blick stärker auf Projekte, die versuchen, diese Infrastruktur über mehrere Blockchains hinweg zugänglich zu machen. Während sich institutionelle Nachfrage und technische Innovation verschieben, rücken neue Projekte in den Fokus, die Cross-Chain-Handel, gebührenfreie Transaktionen und zusätzliche Sicherheitsfunktionen anbieten.

Vor diesem Hintergrund gewinnt derzeit Pepeto Aufmerksamkeit. Das Projekt verfolgt den Ansatz, Meme-Coin-Reichweite mit funktionaler Exchange-Infrastruktur zu kombinieren. Technisch setzt es auf eine Verbindung zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana über eine Cross-Chain-Bridge. Ziel ist es, gebührenfreien Handel und kettenunabhängigen Token-Transfer zu ermöglichen, ohne auf zentrale Zwischeninstanzen angewiesen zu sein. Ein KI-gestütztes Token-Screening soll dabei helfen, Risiken bei neuen Token frühzeitig zu erkennen, während ein Revenue-Sharing-Modell Handelsgebühren proportional an Holder ausschüttet. Das SolidProof-Audit deckt die eingesetzten Smart Contracts ab.

