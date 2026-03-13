Mainz (ots) -Der Fernsehrat leitet für die Änderungskonzepte der Telemedienangebote des ZDF, von 3sat und von phoenix jeweils das nach dem Medienstaatsvertrag vorgesehene Genehmigungsverfahren ("Drei-Stufen-Test") ein.Alle drei vom Intendanten vorgelegten Telemedienänderungskonzepte sehen nach Einschätzung des Aufsichtsgremiums wesentliche Änderungen in den Bereichen zeit- und kulturgeschichtliche Archive, Verweildauerkonzept sowie finanzieller Aufwand vor. Beim Änderungskonzept des Telemedienangebots des ZDF kommen zusätzlich folgende wesentlichen Änderungen hinzu:- Bildungsangebote, insbesondere zur Förderung von Medienkompetenz;- Interaktion mit Nutzenden sowie Präsenz auf Drittplattformen;- Partnerschaften im Rahmen von "Streaming OS" mit Einrichtungen der Wissenschaft, Kultur und Bildung sowie privatwirtschaftlichen Medienunternehmen;- digitale Publikationsformen und nutzerzentrierte Programmverbreitung.Dritte haben bis zum 8. Mai 2026 die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den einzelnen Änderungskonzepten. Die separaten Stellungnahmen sind per E-Mail an die Adresse fernsehrat.drei-stufen-test@zdf.de zu übermitteln. Weitere formale Hinweise zu den Stellungnahmen, sowie die drei Änderungskonzepte, Hintergründe zum Verfahren und die vollständigen Beschlüsse des Fernsehrats sind unter fernsehrat.zdf.de/drei-stufen-test (https://www.zdf.de/unternehmen/organisation/gremien/fernsehrat/drei-stufen-test-106.html) hinterlegt.Der Fernsehrat hat die Vorsitzende zudem beauftragt, gemeinsam mit dem Erweiterten Präsidium ein beschränktes Ausschreibungsverfahren zur Vergabe eines Gutachtens durchzuführen und einen Gutachter zu mandatieren. Dieser Gutachter soll die Auswirkungen der wesentlichen Änderungen der Telemedienangebote des ZDF, von 3sat und von phoenix auf allen relevanten Märkten untersuchen und bewerten.Sobald der Gutachter mandatiert wurde, wird dessen Name unter dem oben angegebenen Link bekannt gegeben, wie auch eine E-Mail-Adresse, über die ihm Stellungnahmen unmittelbar übersandt werden können.Zeitgleich mit der Veröffentlichung übermittelt die Vorsitzende des Fernsehrats die Änderungskonzepte von 3sat sowie von phoenix zur Mitberatung an die Konferenz der Gremienvertreter der ARD (GVK).KontaktTordis Koch, Geschäftsstelle ZDF-Fernseh- und Verwaltungsrat, gremienbuero@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenInformationen zum ZDF-Fernsehrat: Der ZDF-Fernsehrat (https://www.zdf.de/unternehmen/organisation/gremien/fernsehrat/uebersicht-fernsehrat-102.html)Mainz, 13. März 2026ZDF-FernsehratAbonnieren Sie gerne auch den Newsletter (https://newsletter.zdf.de/index.php?id=3272) des ZDF-Fernsehrats.Pressekontakt:Sekretariat ZDF-FernsehratAnsprechpartnerin: Tordis KochE-Mail: gremienbuero@zdf.deOriginal-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75548/6235133