Datum der Anmeldung:
12.03.2026
Aktenzeichen:
B11-33/26
Unternehmen:
Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum; mittelbarer Erwerb der Mercedes Benz Niederlassung Wuppertal von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Autovermietung, Handel mit Ersatzreifen, Handel mit Kfz-Ersazteilen und Kfz-Zubehör, Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz Reparatur-Service- und Wartungsarbeiten
