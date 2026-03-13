Datum der Anmeldung:
11.03.2026
Aktenzeichen:
B5-39/26
Unternehmen:
Loacker Recycling / SAKER (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Erfassung von und Handel mit Metallschrott, Erfassung Verarbeitung und Handel mit Eisenschrott und NE-Metallen, Recycling von Eisenschrott und NE-Metallen
