Datum der Anmeldung:
10.03.2026
Aktenzeichen:
B9-37/26
Unternehmen:
Schenk Papendrecht Beheer B.V. (NL), Erwerb von 100 % der Anteile an der Franz Fischer Spedition GmbH, der Franz Fischer Chemistry Logistics GmbH und der HTS GmbH Handel-Transport-Service (alle D)
Produktmärkte:
Gefahrgut-Transportleistungen im Bereich des Chemietransports
