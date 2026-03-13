Datum der Anmeldung:
06.03.2026
Aktenzeichen:
B1-50/26
Unternehmen:
Atania GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die LKC-Gruppe, München
Produktmärkte:
Erbringung von Steuerberatungsdienstleistungen, Wirtschaftsprüfung
