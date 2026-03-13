Hong Kong (ots) -Hongkongs langjähriger Ruf als eine der großen Food-Metropolen der Welt basiert auf Kontrasten: eine Destination, in der einfache Street-Food-Stände selbstverständlich neben eleganten Michelin-Sternerestaurants bestehen und außergewöhnlicher Geschmack überall zu finden ist. In diesem Jahr feiert das Hong Kong Tourism Board (HKTB) die reiche kulinarische Kultur der Stadt mit der Einführung von "Taste Hong Kong", einem neuen Gourmet-Guide, der in Zusammenarbeit mit dem Chinese Culinary Institute (CCI) entwickelt wurde und Besucher dazu einlädt, Hongkong durch die Augen und den Geschmackssinn seiner Meisterköche zu erleben."Taste Hong Kong" ist ein von Spitzenköchen kuratierter kulinarischer Wegweiser durch die vielfältigen Stadtviertel der Metropole. Mehr als 50 Meisterköche - allesamt Absolventen des renommierten Master-Chef-Programms für chinesische Küche am CCI - haben gemeinsam 250 Restaurants in ganz Hongkong ausgewählt und damit jene Orte ins Rampenlicht gerückt, die sie selbst immer wieder aufsuchen. Der Guide bietet einen umfassenden und zugleich differenzierten Überblick über die Gastronomieszene der Stadt und vereint ein breites Spektrum chinesischer Küchen mit internationalen Einflüssen - von traditionellen Nudelrestaurants und klassischen Dessertlokalen über familiengeführte Geheimtipps und handwerkliche Cafés bis hin zu gehobenen Hotelrestaurants und Michelin-prämierten Fine-Dining-Adressen. Abseits konventioneller Rankings liefert der Guide eine fundierte Insiderperspektive auf die authentischsten und charakterstärksten Genusserlebnisse der Stadt.Ob anspruchsvolles Fine Dining, beliebte lokale Klassiker wie Cha Chaan Teng oder versteckte kulinarische Schätze - etwa traditionelle Süßspeisen oder Reisgerichte aus dem Tontopf: "Taste Hong Kong" versteht sich als Insider-Guide für alle, die die Stadt mit allen Sinnen entdecken möchten.Im Mittelpunkt stehen die Köche selbst. Als kreative Köpfe hinter einigen der renommiertesten Restaurants Hongkongs verfügen sie über eine außergewöhnliche Perspektive darauf, was ein großartiges Essen ausmacht - und was ein Restaurant dauerhaft erfolgreich macht. Zu ihnen zählen unter anderem die gefeierten Küchenchefs Adam Wong und Lee Man-sing, die persönliche Empfehlungen beigesteuert haben, die sowohl ihre kulinarischen Wurzeln als auch ihre enge Verbundenheit mit Hongkongs Esskultur widerspiegeln."Wenn ich an die Küche Hongkongs denke, kommen mir die Restaurants in den Vierteln in den Sinn, zu denen ich immer wieder zurückkehre, Dai Pai Dongs, Cha Chaan Tengs und kleine Lokale, die die alltägliche Esskultur der Stadt prägen. Diese Orte zeigen, wie Einheimische wirklich essen, und spiegeln die kulinarische Seele Hongkongs wider. Ich freue mich, Teil dieses Guides zu sein, denn er bietet Besuchern eine authentische Möglichkeit, Hongkong über die Speisen und Viertel zu erleben, die Einheimische kennen und lieben", sagt Adam Wong, Executive Chef des mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Forum Restaurant."Ich war schon immer überzeugt, dass man einige der besten Gerichte Hongkongs in den einfachsten Umgebungen findet, sei es eine wohltuende Schüssel Nudeln oder ein gemeinsamer Hot Pot mit Freunden. Die in 'Taste Hong Kong' vorgestellten Restaurants haben Geschichte, Beständigkeit und Herz. Sie zeigen, warum Hongkong zu den spannendsten Genussmetropolen der Welt gehört", ergänzt Lee Man-sing, Executive Chef der Mott 32 Group.Konzipiert für Besucher ebenso wie für Einheimische, ordnet "Taste Hong Kong" seine 250 Restaurantempfehlungen nach Stadtvierteln. Reisende werden ermutigt, über bekannte Gastronomie-Hotspots hinauszugehen und den individuellen Charakter der einzelnen Quartiere zu entdecken. Von heißen Woks in geschäftigen Straßenküchen bis zu traditionsreichen Nachbarschaftsrestaurants, die seit Generationen bestehen. Die Auswahl der Köche vermittelt tiefere Einblicke in Hongkongs kulinarisches Erbe und seine lebendige Vielfalt und führt direkt zum unverwechselbaren Geschmack der Stadt.Ergänzt wird der Guide durch ein umfangreiches digitales Angebot, darunter Videos zu verschiedenen Vierteln sowie kuratierte Karten, die auf der Kampagnen-Website bereitgestellt werden. Zudem steht eine digitale Ausgabe von "Taste Hong Kong" zum Download bereit und dient als praktischer Begleiter für die Restaurantplanung und das Erkunden der Stadtteile. QR-Codes werden an verschiedenen MTR-Stationen, Bushaltestellen sowie auf Besucherinformationen in den Vierteln angebracht. Darüber hinaus zeigt das HKTB den "Taste Hong Kong"-Promofilm an wichtigen Sehenswürdigkeiten sowie in großen Einkaufszentren und Hotels der Stadt und unterstreicht damit Hongkongs Status als globale Gourmet-Destination, in der außergewöhnlicher Genuss überall, oft an den unerwartetesten Orten, zu finden ist.Der "Taste Hong Kong"-Guide kann hier heruntergeladen werden: tastehk.discoverhongkong.com