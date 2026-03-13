Mainz (ots) -
Themen in "Report Mainz"
Dienstag, 17. März 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 17. März 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Die Geldspur der Mullahs - Mangelhafte Finanzkontrollen in Deutschland
- Abzocke mit Gold - Zunahme dubioser Angebote durch aktuelle Weltlage
- Inside Secondhand - Wo die Kleider wirklich landen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter
Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6235161
Themen in "Report Mainz"
Dienstag, 17. März 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 17. März 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Die Geldspur der Mullahs - Mangelhafte Finanzkontrollen in Deutschland
- Abzocke mit Gold - Zunahme dubioser Angebote durch aktuelle Weltlage
- Inside Secondhand - Wo die Kleider wirklich landen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter
Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6235161
© 2026 news aktuell