Von Zinseszinskurven bis Marketing-Funnel: Claude verwandelt jetzt Prompts in interaktive Diagramme. Die Charts entstehen direkt im Chat, lassen sich anklicken, filtern und mit neuen Daten testen. Sogar Quiz-Modi oder Lernkarten lassen sich daraus generieren. Anthropic erweitert Claude um eine neue Visualisierungsfunktion und kündigte das neue Feature unter anderem auf X an. Der KI-Dienst kann jetzt interaktive Diagramme und Grafiken direkt im Chat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
