Nach einem massiven Gewinneinbruch steht Porsche vor einer strategischen Neuausrichtung. CEO Michael Leiters prüft neue Luxusmodelle oberhalb des Cayenne und will den Sportwagenbauer wieder auf höhere Margen trimmen. Porsche nach Gewinneinbruch: Leiters prüft neue Luxusmodelle und umfassende Restrukturierung Der Sportwagenhersteller Porsche steht nach einem massiven Gewinneinbruch vor einer der größten strategischen Neuorientierungen seiner jüngeren Geschichte. Nachdem das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
