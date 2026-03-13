In Skandinavien bahnt sich ein M&A-Deal im Software-Sektor an. Zalaris, ein Anbieter sogenannter HR- und Payroll-Lösungen (Personalwesen und Entgeltabrechnung), hat Interesse bei Norvestor Equity geweckt. Der Investor will sich den Zugriff auf den AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 16/2025 sichern und legt ein Übernahmeangebot vor.Norvestor bietet 100 Norwegische Kronen (umgerechnet 8,95 Euro) je Zalaris-Aktie, was umgerechnet einen Wert von 2,2 Milliarden Kronen (etwa 197 Millionen Euro) entspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär