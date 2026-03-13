Die Aktie der Großreederei Hapaq-Lloyd kann zum Wochenschluss deutlich zulegen. Mehr als sechs Prozent geht es bei dem Papier nach oben. Damit gehört die Aktie neben KPS, Zalando, Siltronic und MediClin zu den fünf besten Werten des Tages im Prime All Share Index. Unterstützung erhält das Papier von einem positiven Analystenkommentar.Axel Styrman, Analyst bei Kepler Cheuvreux hat sein Kursziel für Hapag-Lloyd kräftig erhöht auf 149 Euro. Damit verabschiedet er sich von seiner bislang skeptischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär