Leipzig (ots) -In Sachsen laufen derzeit die Dreharbeiten zur Kinoverfilmung von "Superbusen" (AT), dem viel beachteten Debütroman der Dresdner Autorin Paula Irmschler. Regie führt Constanze Klaue ("Mit der Faust in die Welt schlagen"), die auch das Drehbuch geschrieben hat.Gisela ist Anfang 20 und landet fürs Studium in Chemnitz. Dort lernt sie Fred, Jana und Meryam kennen, mit denen sie die Nächte unsicher macht und schließlich die Band "Superbusen" gründet. Mit ihr tourt sie quer durch Deutschland, in der Hoffnung, dass wenigstens die Musik Antworten auf die Fragen parat hat, die sie an sich und ihr Leben stellt.Unter der Regie von Constanze Klaue, die bereits Lukas Rietzschels Bestseller "Mit der Faust in die Welt schlagen" erfolgreich verfilmt hat, übernimmt die Rapperin Finna die Hauptrolle der Gisela. Fritzi Haberlandt spielt ihre Mutter, Emma Bading ihre Schwester. Die Bandkolleginnen werden von Maja Bons, Gwen Dolyn und Via Jikeli verkörpert."Superbusen" (AT) ist eine Kino-Koproduktion von BetaBerlin Productions (Produzentin Laura von Portatius, Produzent Dr. Jan Wünschmann) und der Leipziger Firma ROW Pictures (Produzent Karsten Stöter). Ko-Produzenten sind außerdem Wüste Film (Björn Vosgerau) und Wüste Film West (Levin Hübner) sowie der federführende Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) mit Beteiligung des WDR, RBB, SR und in Zusammenarbeit mit ARTE. Die redaktionelle Verantwortung im MDR liegt bei Manuela Stacke und Adrian Paul.Die Produktion wird unterstützt von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM). Weitere Förderer sind Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und Filmförderungsanstalt (FFA).Gedreht wird bis Ende März, davon insgesamt 22 Tage in Sachsen. Drehorte sind neben Chemnitz, Leipzig und Dresden außerdem Köln und Berlin.Der Kinostart ist von Alamode Filmverleih für voraussichtlich 2027 geplant.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deMitteldeutsche Medienförderung GmbHPresse- und Öffentlichkeitsarbeit,Telefon: 0341 26987-14/-23/-33, E-Mail: presse@mdm-online.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6235176