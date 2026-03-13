© Foto: Dall-ETrotz geopolitischer Spannungen und steigender Ölpreise zeigt sich der Kryptomarkt überraschend stark und setzt seine Aufwärtsbewegung fort.Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenausklang widerstandsfähig gegenüber den Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten. Während steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Aktienmärkte belasten, notieren die großen Kryptowährungen am Freitag deutlich im Plus. Bitcoin steigt am Freitagmittag um 3 Prozent und notiert damit wieder über der Marke von 72.000 US-Dollar. Auch Ethereum legt zu und handelt rund 2,8 Prozent höher bei 2.110 US-Dollar. Außerdem sticht XRP mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf 1,43 US-Dollar hervor. Solana …Den vollständigen Artikel lesen
