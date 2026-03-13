Der australische Goldproduzent Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) sorgt für Unruhe am Markt. Nachdem das Unternehmen bereits im Januar seine Produktionsziele reduziert hatte, deutet sich nun an, dass selbst diese niedrigeren Erwartungen schwer zu erreichen sein könnten. Operative Probleme, schwächere Mühlenleistung und sinkende Produktivität in einigen Minen setzen dem Konzern zu. An der Börse reagierten Anleger prompt - die Aktie geriet deutlich unter Druck. Produktionsziel erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin