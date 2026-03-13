EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

AMC Robotics und HIVE geben Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der KI-gesteuerten Robotik-Recheninfrastruktur bekannt



13.03.2026 / 12:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AMC Robotics und HIVE geben Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der KI-gesteuerten Robotik-Recheninfrastruktur bekannt Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 13. März 2026) - AMC Robotics Corporation (NASDAQ: AMCI) ("AMC Robotics" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gesteuerten Robotiklösungen, und HIVE Digital Technologies (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) ("HIVE"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur und KI-Computing, gaben heute gemeinsam eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die sich auf die Weiterentwicklung von KI-gesteuerten Robotikanwendungen der nächsten Generation und skalierbaren Infrastrukturkapazitäten konzentriert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit nutzt AMC Robotics nun die GPU-KI-Computing-Infrastruktur und die damit verbundenen Dienste von HIVE, um die wachsenden Anforderungen des Unternehmens in den Bereichen Entwicklung, Test und Bereitstellung zu unterstützen. Parallel dazu prüfen die beiden Unternehmen aktiv weitere Kooperationsbereiche, darunter eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen KI-Optimierung, Datenverarbeitung und Skalierbarkeit der Infrastruktur, um zukünftige Produktinitiativen zu unterstützen. AMC Robotics stellte kürzlich seinen KI-gestützten vierbeinigen Roboter Kyro auf der Tokyo Security Show 2026 als aktive Demonstration autonomer Sicherheitstechnologie vor. Der Roboter dient als mobile KI-Edge-Computing-Plattform, die in der Lage ist, unabhängig in komplexen Umgebungen zu operieren und Echtzeitüberwachung und -inspektion zu unterstützen. Während der Ausstellung führte Kyro Live-Demonstrationen der autonomen Navigation, der Erkennung abnormaler Wärme und der Fernsteuerung durch und zeigte, wie Robotik Sicherheits- und Inspektionsaufgaben in schwierigen Umgebungen unterstützen kann. Ein Demonstrationsvideo der Kyro-Plattform von AMC Robotics in Aktion ist unter https://amc-media.amcx.ai/rebotdog.mp4 verfügbar. Weitere Informationen zu den Robotiklösungen von AMC finden Sie unter https://amcx.ai/solutions/robotic-dogs/ . Da AMC Robotics die Entwicklung KI-gesteuerter Robotikanwendungen, insbesondere für die Echtzeit-Videoverarbeitung und -Navigation, weiter vorantreibt, wird der Zugang zu einer skalierbaren GPU-Computing-Infrastruktur immer wichtiger. HIVE baut seine GPU-KI-Cloud-Infrastruktur über seine Tochtergesellschaft BUZZ HPC weltweit aus und bedient damit die wachsende Nachfrage von Unternehmen in den Bereichen KI-Training, Inferenz und nun auch Robotik-Workloads. Dort wird BUZZ HPC der AMC Robotics die Rechenressourcen zur Verfügung stellen, die zur Unterstützung seiner wachsenden Entwicklungs- und Bereitstellungsaktivitäten erforderlich sind. Die Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsame Vision von AMC Robotics und HIVE wider, Innovationen an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Robotik und intelligenter Infrastruktur voranzutreiben. Durch die Nutzung der technischen Fähigkeiten von HIVE und der anwendungsorientierten Robotikplattform von AMC Robotics wollen die Parteien die Leistungseffizienz, Entwicklungsflexibilität und langfristige Skalierbarkeit verbessern. "Da wir unsere KI-gesteuerten Robotiklösungen weiter ausbauen, wird der Zugang zu einer zuverlässigen und skalierbaren Infrastruktur immer wichtiger", sagte Sean Da, CEO von AMC Robotics. "Unsere Zusammenarbeit mit HIVE unterstützt unsere aktuellen betrieblichen Anforderungen und öffnet gleichzeitig die Tür für eine potenziell tiefere Zusammenarbeit in der Zukunft." Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Mit dem Aufkommen der Robotik für Sicherheit, Logistik und viele neue innovative Anwendungen in der Fertigung erleben wir die nächste Wende der KI-gesteuerten industriellen Revolution. Diese Entwicklung beschleunigt sich mit der zunehmenden Autonomie, Stabilität und Genauigkeit von KI-fähigen Robotern. Diese Maschinen werden gefährliche, langweilige und unmögliche Aufgaben übernehmen, und die Unternehmen, die die dahinterstehende Infrastruktur aufbauen, werden das nächste Jahrzehnt prägen. Wir beobachten massive Investitionen der wertvollsten Unternehmen der Welt in KI-Robotik (insbesondere Teslas Optimus-Roboter), und die strategische Zusammenarbeit zwischen HIVE und AMC Robotics positioniert unsere Unternehmen genau im Zentrum dieser wachsenden Märkte." Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, sagte: "Wir glauben, dass Robotikanwendungen einen wachsenden Bereich der Nachfrage nach KI-Recheninfrastruktur darstellen könnten. Da unsere GPU-KI-Cloud-Plattform weltweit expandiert, um der wachsenden KI-Nachfrage und breiten industriellen Anwendungsfällen gerecht zu werden, sehen wir bedeutende Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit AMC Robotics, da das Unternehmen intelligente Robotik-Anwendungen in einer wachsenden Bandbreite von Anwendungsfällen vorantreibt. Als Innovatoren in unseren jeweiligen Bereichen wird die BUZZ GPU-KI-Cloud von HIVE skalierbare und leistungsstarke Rechenleistung für den Übergang von AMC Robotics vom Labor zum groß angelegten Einsatz in der Praxis bereitstellen." Die Unternehmen betonten, dass sich die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit weiterentwickeln dürfte, da HIVE seine globale Infrastruktur ausbaut und AMC Robotics den Weg zur Produktionsreife beschreitet. Alle zukünftigen Vereinbarungen würden einer weiteren Bewertung und gegenseitig vereinbarten Bedingungen unterliegen. Über AMC Robotics Corporation AMC Robotics (Nasdaq: AMCI) ist ein KI-gesteuertes Robotikunternehmen, das sich auf die Entwicklung intelligenter, skalierbarer Hardware- und Softwarelösungen konzentriert. Die vierbeinige Roboterplattform des Unternehmens, Kyro, ermöglicht es Branchen, Inspektions-, Sicherheits- und Betriebsaufgaben durch autonome Mobilität und KI-gestützte Wahrnehmung zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.amcx.ai . Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding, HIVE Digital Technologies

Frank Holmes, Executive Chairman, HIVE Digital Technologies

Aydin Kilic, President & CEO, HIVE Digital Technologies Tel: +1 (604) 664-1078 Craig Mychajluk, Managing Director - Investor Relations, Alliance Advisors IR E-Mail: AMCRoboticsIR@allianceadvisors.com

Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategien, Verschuldungsgrade, Wettbewerbspositionen, Branchenumfelder, potenzielle Wachstumschancen und die Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Prognosen und Überzeugungen der Unternehmensleitung sowie einer Reihe von Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. In dieser Mitteilung werden die Begriffe "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "anstrebt", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "vorschlägt" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die Verneinungen dieser Wörter oder Ausdrücke) sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren gehören unter anderem: (a) Herausforderungen bei der Aufnahme des Betriebs in neuen Jurisdiktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einhaltung lokaler Verordnungen, die Einholung erforderlicher Genehmigungen und die behördliche Aufsicht; (b) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des neuen Betriebs zu realisieren; (c) das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen eingeleitet werden könnten; (d) die Fähigkeit, die geltenden Börsenzulassungsstandards weiterhin zu erfüllen; (e) die Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen Unternehmensfusion mit AlphaVest Acquisition Corp ("AlphaVest") auf die Geschäftsbeziehungen, die Leistung und das Geschäft des Unternehmens im Allgemeinen sowie das Risiko, dass diese Transaktion die aktuellen Pläne und Aktivitäten des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften weiter stört; (f) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion mit AlphaVest zu realisieren, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des Unternehmens, zu wachsen und dieses Wachstum profitabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und sein Management und seine Schlüsselmitarbeiter zu halten, beeinflusst werden können; (g) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften, einschließlich rechtlicher oder regulatorischer Entwicklungen (insbesondere in Bezug auf die Rechnungslegung); (h) die Möglichkeit, dass AMC Robotics durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren beeinträchtigt wird; (i) die Schätzungen von AMC Robotics hinsichtlich Ausgaben und Rentabilität; und (j) andere Risiken und Ungewissheiten, die unter "Risikofaktoren" in der endgültigen Proxy-Erklärung/dem endgültigen Prospekt für die Transaktion mit AlphaVest und anderen Dokumenten aufgeführt sind, die AMC Robotics bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, diese zukunftsgerichteten Aussagen weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



13.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News