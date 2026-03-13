Berlin (ots) -Pharma Deutschland begrüßt ansteigende Nutzung der pDL als zukunftssichernde Entwicklung für die Apotheken in DeutschlandImmer mehr Menschen in Deutschland nutzen pharmazeutische Dienstleistungen in ihren Apotheken - und stärken damit gleichzeitig die wohnortnahe Versorgung. Die aktuellen Zahlen der ABDA unterstreichen diese Entwicklung: Im dritten Quartal 2025 boten rund 8.800 der insgesamt etwa 16.600 Apotheken rund 216.000 pharmazeutische Dienstleistungen an - im gleichen Quartal 2024 waren es noch 7.900 Apotheken mit insgesamt 156.000 pDL. Damit werden die zusätzlichen Angebote inzwischen regelmäßig von mehr als der Hälfte der Apotheken erbracht - ein deutliches Zeichen dafür, dass sich pharmazeutische Dienstleistungen im Versorgungsalltag etablieren und bei Patientinnen und Patienten auf wachsende Nachfrage stoßen.Pharma Deutschland bewertet diesen Trend ausdrücklich positiv. Pharmazeutische Dienstleistungen, die über die normale Information und Beratung bei der Arzneimittelabgabe hinausgehen, wie zum Beispiel Medikationsanalysen, Beratungen zu Tabakentwöhnung oder zur richtigen Anwendung von Inhalativa oder einer Risikoerfassung bei hohem Blutdruck erhöhen die Therapiesicherheit, verbessern den Behandlungserfolg und entlasten andere Bereiche des Gesundheitswesens. Zugleich stärkt der wachsende Einsatz dieser Dienstleistungen die Rolle der Vor-Ort-Apotheke als wichtigen Baustein einer modernen, niedrigschwelligen und patientenorientierten Gesundheitsversorgung.Dorothee Brakmann erklärt: "Die deutlich gestiegene Nutzung pharmazeutischer Dienstleistungen ist ein starkes Zeichen: Patientinnen und Patienten erkennen den Mehrwert dieser wichtigen Angebote und nehmen sie bewusst in Anspruch. Damit verbessern sie nicht nur ihre eigene Gesundheitsversorgung, sondern tragen auch dazu bei, dass sich Apotheken vor Ort als unverzichtbare Säule in der Gesundheitsversorgung weiterentwickeln."Pharmazeutische Dienstleistungen wurden in den vergangenen Jahren schrittweise in der Regelversorgung verankert und umfassen unter anderem strukturierte Medikationsanalysen, Dienstleistungen zur richtigen Anwendung bestimmter Arzneimittel sowie Angebote zur Verbesserung der Therapietreue. Mit der Apothekenreform und ergänzenden gesetzlichen Regelungen sollen weitere Dienstleistungen hinzukommen und bestehende Angebote ausgebaut werden. Parallel dazu wurden in den Apotheken umfassende Schulungs- und Informationsmaßnahmen implementiert, um die Teams bei der Umsetzung zu unterstützen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6235192