Mainz (ots) -Doku über unseren Einfluss auf das Altern / Am 27. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekMan ist so alt, wie man sich fühlt - Phrase oder Wirklichkeit? Damit beschäftigt sich eine neue Doku von ARD Wissen. Sie geht der Frage nach, inwieweit der Alterungsprozess beeinflusst werden kann und welche Faktoren eine Rolle spielen. Dabei nähert sie sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Denn Fakt ist: Jeder Mensch altert anders. Die Doku von ARD Wissen wird am 27. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab diesem Datum in der ARD Mediathek verfügbar.Kann ich jünger werden?Wie können wir unser biologisches Alter beeinflussen? Die Kölnerin Beatrice nimmt an einem "Verjüngungsprojekt" teil. Für drei Monate absolviert sie ein professionelles Sportprogramm und stellt ihre Ernährung um. Der Vorher-Nachher-Test an der Deutschen Sporthochschule zeigt, ob sie messbar jünger wird. Alternsforscher Prof. Björn Schumacher ordnet ein, wie aussagekräftig Selbsttests für biologisches Alter aus dem Internet sind.Er läuft allen davonDer 82-jährige Friedhelm Adorf entdeckte mit 50 Jahren die Leichtathletik für sich. Seither trainiert er konsequent und läuft den Jungen davon. Ihn zieren 26 Europa- und 13 Weltmeistertitel. Die Doku begleitet ihn zur Deutschen Hallenmeisterschaft 2026. Wird er den Titel erringen - und wie schafft er es, so fit zu bleiben?Wo sind die Frauen ab 47?Gesine Cukrowski, Schauspielerin, Welthungerhilfe-Aktivistin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes für ihr langjähriges Engagement für Frauenrechte und Gleichstellung, kämpft für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen über 47. Sie nimmt uns mit hinter die Kulissen ihres aktuellen Theaterstücks "Astrid" und stellt unseren Blick auf das Altern in Frage. Hängen bleibt: Wer bestimmt, wie alt wir sind?"Mein Körper. Mein Alter - Wer bestimmt, wie alt ich bin?"Die Doku ist eine Produktion des SWR für ARD Wissen. Sie wird am 27. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dann in der ARD Mediathek verfügbar.Mehr Informationen unter: http://swr.li/mein-koerper-mein-alter-2026Fotos unter ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6235205