München (ots) -Die Kultmelodie der "Pfefferkörner" bekommt einen frischen Anstrich: Sängerin Nina Chuba, selbst einst Mitglied der dritten Generation der Nachwuchsdetektive, singt ab der 22. Staffel den Titelsong - modern und doch unverkennbar "Pfefferkörner"."Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher - Wir sind da, wo keiner sucht, wir schlagen die Ganoven in die Flucht!" Die bekannten Zeilen erklingen ab sofort in einer neuen Version."Es ist ein echter Full-Circle-Moment für mich, im Vorspann zu hören zu sein", sagt Chuba. Gemeinsam mit Produzent Flo August habe sie der legendären Melodie einen zeitgemäßen Touch verliehen, ohne ihren unverwechselbaren Kern zu verlieren.Premiere in ARD SoundsAb heute, 13. März sind die neuesten zehn Folgen als Hörspiele verfügbar - inklusive Original-Dialogen und spannenden Soundeffekten, die die fünf Nachwuchsdetektive direkt ins Krimi-Geschehen versetzen. Ab 21. März können Fans die Hörspiele zudem auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören.Ab dem 20. März stehen die TV-Folgen in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App zum Streaming bereit. Linear ausgestrahlt werden die Folgen ab dem 21. März im Doppelpack jeweils samstags ab 8:55 Uhr im Ersten und ab Herbst bei KiKA.Über die neue StaffelDie Pfefferkörner Kofi, Piet, Malin sowie die Geschwister Taara und Jules kämpfen auch in der 22. Staffel mit detektivischem Spürsinn und großem Einsatz für Gerechtigkeit. Neben spannenden Fällen stehen Freundschaft, Zusammenhalt und soziales Engagement im Mittelpunkt der neuen Folgen.Kofi wird entführt, Malins Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt, Piet mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Jules' Ehrgeiz führt ihn auf eine falsche Spur und Taara erlebt einen erschütternden Überfall. Gemeinsam nehmen sie es mit Drogendealern, Spendendieben und Schmugglern auf, überführen gefährliche Internet-Mobber und entlarven Versicherungsbetrug. Die jungen Detektive stehen vor Herausforderungen, die ihren Schulalltag, ihre Familien und Freunde betreffen und sie ganz persönlich fordern. Am Ende dieser Staffel verabschieden sich die Fünf aus Hamburg, allerdings nicht ohne vorher für ihre Nachfolge im Hauptquartier zu sorgen.Über den CastDarstellerinnen und Darsteller sind Josefine Maxima, Ida Carlo, Mathieu Noël Tibet Held und Noah Lusander. Die Pfefferkörner gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit 1999 fester Bestandteil des ARD Familienprogramms. In ihrem Hauptquartier in der Hamburger Speicherstadt haben inzwischen 14 Generationen junger Detektive mehr als 270 Fälle aufgeklärt.Mehr Informationen hier: https://story.ndr.de/die-pfefferkoerner-22-staffel/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstory.ndr.de%2Fdie-pfefferkoerner-22-staffel%2Findex.html&data=05%7C02%7CTabea.Werner%40ard.de%7Cbe7ead0ce00d44cacbff08de804924c4%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639089248835077883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=e%2BAhar5uSlmqGuynhw1rRgQCb9F6THX7Tqx1HWGZ%2FKg%3D&reserved=0)"Die Pfefferkörner" ist eine ARD Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des NDR, produziert von der Letterbox Filmproduktion in Hamburg. Die Folgen stehen ab dem 20. März in der ARD Mediathek zum Streaming bereit: https://www.ardmediathek.de/pfefferkoerner?isChildContent"Die Pfefferkörner - Die Fälle als Hörspiel" sind bereits ab dem 13. März in ARD Sounds abrufbar: https://1.ard.de/pfefferkoerner-podcastFotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6235200