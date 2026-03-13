Diese Auto-Aktie kracht aktuell immer tiefer nach unten und erreicht scheinbar ein Rekordtief nach dem nächsten. Darum sind jetzt auch weiter fallende Kurse in Sicht. Die Aktien der Porsche AG haben am Freitag im wieder schwächeren Gesamtmarkt mit 36,34 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Die Papiere des Sportwagenbauers weiteten ihren Jahresverlust damit auf 20 Prozent aus. Das belastet die Papiere. Auto-Aktie kracht auf das nächste Rekordtief: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
