Ich sehe im aktuellen Aktienbarometer ein bekanntes Bild: Rund 31 Prozent der Bevölkerung investieren mittlerweile in Wertpapiere - also etwa jeder Dritte. Der Trend zeigt zwar nach oben, aber wirklich dynamisch ist die Entwicklung noch immer nicht. Gleichzeitig wird klar, warum Menschen investieren: 81 Prozent nennen Vermögensaufbau und 62 Prozent die Pensionsvorsorge als wichtigste Motive.Frauen werden aktiverSpannend finde ich allerdings einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer